Britt Baker razona su desaparición de AEW en 2023

Después de haber perdido en All In 2023 en un combate por el Campeonato Mundial Femenil AEW, Britt Baker prácticamente desapareció de AEW; luchó por última vez el 16 de septiembre en Collision. Ambas situaciones no ocurrieron al mismo tiempo pero se especuló con que su ausencia tenía relación con la lesión de Adam Cole, que la exCampeona Mundial se estaba quedando en casa para ayudar a su esposo con su recuperación. Durante una reciente entrevista en Ring The Belle, le preguntaron a la DMD acerca de su alejamiento de los focos.

► La desaparición de Britt Baker

«Sí, creo que con nuestros apasionados fanáticos, ellos son muy expresivos sobre lo que desean, lo que no quieren, lo que les gusta y lo que no les gusta. Nosotros escuchamos. Yo escucho. Si me están diciendo que quieren más o menos de algo, está bien, los escucho alto y claro. Muchos de ellos expresaron: ‘Queremos menos de Britt Baker’. Entonces, si eso es lo que desean, eso es lo que obtendrán. Permítanme retroceder un paso, aquí están el resto de las mujeres. Que alguien más tome la iniciativa y se convierta en el rostro de la división femenina. Cuando nadie más pueda hacerlo, estaré allí para recoger las piezas y comenzar de nuevo».

La luchadora no comparte ningún detalle sobre cuándo podría estar de vuelta en el cuadrilátero. Recordemos que la división femenil de AEW acaba de sumar a una nueva estrella, Deonna Purrazzo. Así como también que próximamente quizá se una también Mercedes Moné. Con ellas, las mujeres actuales y Britt Baker volviendo a un gran nivel, 2024 puede ser el mejor año para las guerreras All Elite hasta ahora. Justo después de un 2023 en que no han tenido sus mejores tiempos. Veremos qué más información tenemos próxmamente en SÚPER LUCHAS.