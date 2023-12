RVD niega que Paul Heyman tenga deuda con él

Rob Van Dam ha tenido una buena carrera en ECW y WWE, que le valió una inducción al Salón de la Fama WWE, y a sus 52 años todavía sigue luchando; de hecho, ha aparecido en un par de ocasiones en AEW, y su propietario Tony Khan podría volver a llamarlo eventualmente.

► RVD había admitido que Paul Heyman le debía dinero

RVD ha competido en varias promociones como ECW, WCW, WWE e IMPACT Wrestling durante su carrera que ha durado más de tres décadas, y recientemente se refirió a Paul Heyman, quien fue uno de los nombres más importantes de la extinta ECW hacia finales de la década de los 90.

El miembro del Salón de la Fama WWE fue sin duda una de las estrellas principales de ECW, aunque también se ha dicho que Paul Heyman no le había pagado suficiente cantidad de dinero en su época.

Mientras hablaba en Party With Marty, el miembro del Salón de la Fama WWE habló cuando estaba trabajando en ECW. Cuando se le preguntó si Paul Heyman tenía alguna deuda con él, RVD dejó en claro que ese no era el caso.

“No, no considero que haya ninguna deuda allí. Hay personas a las que literalmente les he dado dinero y que me iban a devolver el dinero de inmediato, pero nunca lo hicieron hace 10 o 15 años y no considero que tengan una deuda con ellas. Paul Heyman nunca tuvo ninguna deuda personal conmigo”.

Curiosamente, RVD afirmó anteriormente que Paul Heyman le debía dinero, pero parece haberlo olvidado en esta ocasión. Ahora, cada uno sigue su rumbo, y ya poco se habla de este tema.