CM Punk, aparentemente, tiene asegurado un puesto notorio en el cartel de WrestleMania 40, y si allí no ocupa el estelar, lo hará el próximo año. Pero no deja de resultar irónico que una década después, de nuevo The Rock le robe el protagonismo con su regreso, como sucedió camino hacia WrestleMania 28 y WrestleMania 29.

O tal vez no, y antes del «Show de los Shows», The Rock haya cumplido con su (demorado) compromiso de enfrentar a Roman Reigns. O bien después, según expone Dave Meltzer en el más reciente Wrestling Observer Newsletter.

«Pero nada está confirmado oficialmente. Todos mantienen un hermetismo total. Sin embargo, Johnson no habría compartido lo que dijo en ese momento si no hubiera un plan para construir hacia esa lucha. Aunque sería lógico pensar que WrestleMania sería el escenario, también podría ser en Perth, Australia, considerando que el gobierno específicamente solicitó a Johnson para el evento Elimination Chamber del 24 de febrero. Además, podría ser en el próximo espectáculo en Arabia Saudita, para el cual aún no hay una fecha confirmada. Dado que el gobierno ya está pagando sumas considerables por los evento, la incorporación de Johnson podría negociar un bono que lo convertiría en el evento de mayor recaudación en la historia de la empresa».

► WrestleMania no necesita a The Rock

Ahora, recogemos un análisis de este escenario, que con todo, no deja de ser todavía una previsión. Ante los micrófonos del podcast ‘Strictly Business’, Eric Bischoff estima si el lugar resulta tan importante en un The Rock vs. Roman Reigns.

«Rock es un fenómeno… No creo que importe. La cuestión será desde un punto de vista estratégico: ‘¿cuál es el mejor uso que se le puede dar?’ Sabemos que WrestleMania va a ser un exitazo si están Cody [Rhodes] y Roman. Algo que no se ha anunciado, pero se presupone. Pero de ser así, será alucinante. ¿Por qué no hacerlo [Rock vs. Reigns] en otro lugar? Mires por donde lo mires, es apasionante».