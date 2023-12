Kevin Nash no descarta regreso de Chris Jericho a WWE

Chris Jericho firmó una extensión de su contrato con AEW en el 2022, y su contrato actual expira en el 2026. A principios de este año, rechazó la idea de regresar a la WWE, afirmando que le gusta la forma en que opera AEW y tiene la intención de terminar su carrera profesional allí. Añadió que tiene una buena relación con Triple H y Vince McMahon, pero no tiene interés en volver a la empresa en donde trabajó hasta el 2018. Con los regresos de Cody Rhodes y CM Punk tras su paso por AEW, algunos fanáticos se habían aferrado a la posibilidad de que Jericho regresara a la WWE si fuera seleccionado para el Salón de la Fama WWE; Sin embargo, es posible que esas aspiraciones se hayan visto frustradas debido a los recientes comentarios de la estrella de AEW en torno a su desinterés en este tipo de menciones.

► Chris Jericho tiene un contrato a largo plazo con AEW

A pesar de lo dicho y hecho por Chris Jericho en el pasado reciente, el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Kevin Nash, cree que existe la posibilidad de que la WWE intente volver a contratar al ex Campeón Mundial AEW en el futuro.

Durante la edición especial navideña de su podcast Kliq This, Kevin Nash habló sobre un rumor que había visto sobre Triple H ofreciéndole a Jon Moxley y otras estrellas de AEW un contrato con la WWE después de que expire su contrato actual con AEW. Allí, Nash declaró que no le sorprendería que Jericho regresara a la WWE, insinuando que todavía puede trabajar bien en el ring.

«Solo digo que WWE va a agarrar a los muchachos… ya sabes, Chris Jericho es simplemente… No me sorprendería si no agarraran a Chris. Simplemente creo que Chris es… ¿cuántos años tiene Chris ahora, 55? ¿53? Cuando regresé y luché con Triple H, tenía 55 o 56 años».