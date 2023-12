Chris Jericho cuestiona el propósito del Salón de la Fama

Chris Jericho lleva más de tres décadas de carrera, y aunque lleva varios años fuera de WWE, aún está pendiente del producto, aunque no significa que tenga intenciones de volver; no obstante, su carrera allí fue bastante buena y bien le valdría una exaltación al Salón de la Fama WWE en el futuro.

► Chris Jericho contra el Salón de la Fama

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, la estrella de AEW Chris Jericho habló sobre su perspectiva sobre el Salón de la Fama WWE y por qué no está particularmente interesado en ser incluido en él. Los comentarios de la estrella de AEW arrojan luz sobre su enfoque único de su legado de lucha libre y su voluntad de ir contra la corriente, citando a la estrella del rock and roll Axl Rose, quien se negó a asistir e incluso prohibió el uso de su nombre en su propia inducción.

Jericho basó su análisis en el hecho de que no entiende el concepto y el significado de ser un miembro del Salón de la Fama, y enfatizó que no existe un Salón de la Fama físico tangible y que es una construcción dentro de la propia percepción de la WWE. En su opinión, no le ve el beneficio práctico que tendrá para su carrera en este momento el ser un miembro del Salón de la Fama WWE.

“Siempre me gusta ir contra la corriente. Me encantó cuando Axl Rose no se presentó al Salón de la Fama y envió una nota diciendo que no solo no voy a presentarme, sino que no puedes decir mi nombre. Me encanta esa mier**. Eso es maldito rock and roll, hombre”.

«Realmente no entiendo el sentido de un Salón de la Fama. Si crees que estoy en esto, es genial, no existe un verdadero Salón de la Fama. Todo está en la mente de la WWE, en sus recámaras mentales”.

Adicionalmente, Chris Jericho expresó sus reservas sobre las limitaciones de un discurso de incorporación al Salón de la Fama, donde en breves cinco minutos, se espera que un luchador resuma décadas de su carrera, citando otros ejemplos y mostrando su renuencia a este tipo de ceremonias. Evidentemente, resaltó el hecho de que esto solo se trata de su opinión.