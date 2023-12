Kurt Angle trata varios temas relativos a su reinado como Campeón en WWE en los 2000 después de vencer a The Rock en No Mercy en un episodio reciente de su podcast, The Kurt Angle Show.

► Primera vez como Campeón WWE

«Oh, un poco de mí pensó, ‘Esto es genial, porque la empresa debe tener mucha confianza en mí para ser su campeón, y es una gran responsabilidad’. Pero realmente no pensé, ‘Ahora soy el mejor’. Y no me llegó, porque aún estaba aprendiendo el negocio. Estaba aprendiendo psicología. Estos chicos me estaban ayudando, mis oponentes. Así que todavía era un estudiante del juego, y siempre soy un estudiante del juego, no me malinterpretes. Pero en ese momento particular, aún estaba aprendiendo mucho sobre psicología y estar en el ring. Sucedió muy rápido, ¿sabes? Pero me divertí mucho en mi primer año. Fue simplemente muy divertido. Pasé por las filas y subí cada mes, subiendo más y más hasta llegar a la cima. Fue muy divertido hacerlo. Realmente lo fue.»

► ¿Recibió un trato especial?

«No, nunca lo pedí. No me siento cómodo teniendo mi propio vestuario porque te separas de los chicos, y no quieres hacer eso. Algunos luchadores hacen eso, pero no tienen muy buenas relaciones con los luchadores. Como Undertaker nunca lo pidió. Siempre fue el líder del vestuario, pero se quedaba donde estaban los chicos. Y si no haces eso, estoy seguro de que te generarás un poco de molestia.»

► Pasar más tiempo con Vince McMahon

«Sí, mucho. Y no solo eso, sino que comenzó a pedirme que fuera a las reuniones, las reuniones de producción. Así que los únicos dos luchadores que estaban en las reuniones de producción éramos Triple H y yo. Y fui a esas reuniones probablemente durante unos buenos tres o cuatro años. Y luego, después de esos tres o cuatro años, pensé, ‘Hombre, me pregunto si estoy generando molestia con los chicos por estar en las reuniones’. Así que sentí que no era mi lugar estar allí. Así que dejé de ir, y probablemente debería haber seguido yendo. Pero Vince quería que aprendiera toda la faceta del negocio. Quería que aprendiera producción. Quería que aprendiera a escribir y ser creativo y todo. Así que quería que fuera allí y obtuviera más experiencia. Así que hice eso, estoy muy agradecido de que Vince me haya hecho hacerlo. Pero después de un tiempo, empecé a pensar, ‘¿Esto está provocando molestia con los chicos por hacer esto?’ Así que dejé de ir.»

► El horario del Campeón WWE

«¿Sabes qué? Honestamente, trabajé muchísimo ese año cuando tuve ese reinado como campeón. Fueron unos buenos cinco o seis meses, y me hacían luchar casi todas las semanas. Pero este triple amenaza fue una repetición de SummerSlam, creo, cuando me noquearon con el pedigree en la mesa con Triple H. Así que esta fue otra lucha. Fue la misma, ¿sabes, el mismo grupo de chicos? Oh dios mío. Luché en cada Raw y SmackDown y luego los eventos de pago. Roman Reigns, él lucha una vez cada tanto. Así que es muy diferente. Me pusieron a trabajar. Realmente lo hicieron.»

► ¿Un Campeón WWE débil?

«Sí, sí, era un campeón rudo, así que no me dieron mucha ofensiva. Y comencé a preocuparme después de un tiempo. Y lo que sucedió fue que eventualmente, me hacían lucir tan débil que Pat Patterson fue a Vince y le dijo: ‘Escucha, lo que estás haciendo con Kurt, hombre, tienes que parar. Quiero decir, estás haciendo que este tipo no tenga valor como campeón. Lo estás haciendo ver ilegítimo. Necesitas hacerlo un campeón legítimo. Él necesita empezar a conseguir algunas victorias, victorias legítimas’. Y así que eventualmente, Vince empezó a hacerme ganar. Sí, empecé a ganar como campeón. Pero tomó un poco de tiempo.»