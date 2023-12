LA Knight: «¿Habría funcionado como Max Dupri? Sí»

Aproximadamente un año atrás, LA Knight explicaba así su fracaso como Max Dupri:

“(…) En un sentido extraño, eso habría funcionado solo porque las tres cuartas partes de esa audiencia me están viendo por primera vez, independientemente de quién sea. Sin embargo, al mismo tiempo, creo que hay una cuestión de si el calzado le queda bien o no. Haré que cualquier [personaje] funcione, pero cuando se trata de eso, había uno que era mucho más ‘yo’ que el otro«.

► LA Knight recuerda a Max Dupri

La clave estaba en dejarle ser LA Knight. Aún así, cree que podría haber hecho funcionar a Max Dupri, como señala en Metro.

«Hagamos que eso suceda. Porque no sé quién o qué diablos es Max Dupri. Ahora, mira, dado el tiempo, ¿podría haberlo logrado? Seguro que sí«.

Por otro lado, también apunta que nunca hubiera alcanzado el nivel que tiene actualmente.

«Ahora, ¿alguna vez habría sido algo como lo que estamos haciendo ahora? No. Porque al final del día, eso no era yo. No era para mí».

Nunca sabremos qué tal le hubiera ido a Max Dupri con el tiempo pero recordemos que el fracaso del personaje estuvo cerca de provocar el despido del luchador.

Y de casi ser despedido ha pasado a estar rivalizando con Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE. No pudo vencerlo en Crown Jewel pero no lo pierde de vista.

Al mismo tiempo, sus antiguos compañeros en Maximum Male Models están haciendo lo suyo. Maxxine Dupri está trabajando con Alpha Academy mientras que Mansoor y Mace fueron despedidos y deberán continuar sus carreras en otro sitio.