LA Knight explica su fracaso como Max Dupri en WWE

«Lo que pasa con LA Knight es que me gusta el hecho de que se dieron cuenta de que habían cometido un crimen contra la naturaleza. Cambiar su nombre a Max Dupri, todo el asunto de los Maximum Male Models, Mace y Mansoor, y por cierto, esos tipos tienen que estar muy avergonzados, salen a la televisión luciendo así y haciendo esa mi*rda (…)». Jim Cornette pronunciaba estas palabras cuando LA Knight abandonó su personaje de Max Dupri, el cual nunca terminó de funcionar en WWE.

► El fracaso de Max Dupri en WWE

Fue otro de esos casos en los que uno se pregunta ¿por qué cambiar algo que funciona? LA Knight ya había tenido éxito en NXT con su personaje y si lo ascendieron tan rápido fue justamente por eso. ¿Qué sentido tenía cambiarlo? Ninguno. Recientemente, en Yahoo Entertainment, el luchador estuvo hablando de Max Dupri.

“Así que ahora aquí viene este otro personaje que se presenta y entonces para esas personas, fue como: ‘Espera, ¿qué es esto?’. Pero cuando miras los números de la audiencia de SmackDown, para una gran parte de esas personas, me estaban viendo por primera evz. Así que podría haber sido Joe Shmoe o cualquier otra cosa sin importancia. En un sentido extraño, eso habría funcionado solo porque las tres cuartas partes de esa audiencia me están viendo por primera vez, independientemente de quién sea. Sin embargo, al mismo tiempo, creo que hay una cuestión de si el calzado le queda bien o no. Haré que cualquier [personaje] funcione, pero cuando se trata de eso, había uno que era mucho más ‘yo’ que el otro«.

