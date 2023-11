LA Knight, el luchador de 2023, según Jim Cornette

Más cerca de final de año, todos, también SÚPER LUCHAS, estaremos eligiendo lo que más nos gustó de 2023. Para Jim Cornette, LA Knight es el mejor luchador. Así lo expone en un episodio reciente de The Jim Cornette Experience. Y seguro que muchos están de acuerdo. Pero recordemos que todavía queda por delante más de un mes, con los eventos y combates que habrá, para seguir evaluando lo que todos han hecho.

► Jim Cornette elige a LA Knight

«Incluso si no quieres ir con lo obvio, que es Roman Reigns. ¿Tendrías que considerar, porque con Roman, lo diré, es evidente para aquellos que tal vez no lo sepan, ya que está en la cima de la empresa más grande del mundo y todos los mejores programas en los que participa son superiores a los que no está? Pero también tienes que ser realista. En este momento, ¿no sería el premio para LA Knight?«

«Si Cody fue inspirador porque regresó de su lesión, siendo el babyface más popular en el negocio. ¿No debería el luchador del año ser el tipo que ahora es el segundo babyface más popular en el negocio? Y hace tan solo un año, o tal vez más recientemente, era un maldito representante de una agencia de modelos. ¿Qué tipo de cambio, cómo ha sucedido antes tan rápidamente en la industria de la lucha libre? Pasas de odiar el gimmick que estás haciendo, todos los demás odian el gimmick que estás haciendo y no la estás haciendo muy bien, y están a punto de despedirte, a ser una maldita superestrella y ser el evento principal de un espectáculo de 50 millones de dólares en Arabia Saudita en 9 meses.»