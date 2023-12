Mientras sigue celebrando su victoria en el UFC 296 el pasado fin de semana, los rumores sobre el prometedor peso ligero Paddy Pimblett giran rápidamente en torno a su próximo rival en el octágono.

El 16 de diciembre, Pimblett regresó al T-Mobile Arena de Las Vegas un año después de su controvertida victoria por decisión sobre Jared Gordon. Dado el daño que esa actuación hizo a su cotización, «The Baddy» hizo el camino el sábado buscando hacer una declaración.

Y aunque su dominante victoria sobre Tony Ferguson ha sido menospreciada por algunos debido a la edad del ex campeón interino y a su racha de derrotas, Pimblett entra en el nuevo año con un triunfo convincente.

Ahora busca mantener ese impulso en 2024, un año en el que espera enfrentarse por primera vez a un rival de categoría en el mayor escenario de las artes marciales mixtas.

Sin embargo, un ex luchador reconvertido en analista ha planteado una pregunta: ¿qué hay de los cinco primeros?

► Sonnen prueba el agua de la sugerencia Pimblett vs. Poirier

Durante un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, el ex contendiente del peso medio Chael Sonnen evaluó lo que podría ser lo próximo para Pimblett. «The American Gangster» estuvo presente en la arena para el regreso del de Liverpool como parte de la mesa de ESPN.

Sonnen se refirió a las idas y venidas de Pimblett con Rafael dos Anjos tras el combate, así como a las continuas peticiones para que vuelva a pelear con «Flash» Gordon. Pero, el ex luchador también presentó una opción desde fuera de la caja.

«Paddy Pimblett, ¿te gustaría ser el casamentero allí? ¿A dónde vas con Paddy y qué haces con él?». dijo Sonnen. «Hay algunas cosas en juego con Paddy que no están dentro de la norma para el emparejamiento…. Paddy está en una situación en la que resulta que es muy bueno… Es una gran atracción, una gran estrella… ¿Harías la revancha con Gordon? Esa es una pelea muy buscada… Pero Paddy es tan nuevo y joven en su carrera. Hay veces que haces revanchas, pero es una de esas cosas.

«¿Es Paddy uno de esos tipos que es el próximo Sean O’Malley? … Lo llevaron de 10 a uno de la noche a la mañana», continuó Sonnen. «Si te dijera que voy a poner a Paddy contra Dustin Poirier, ¿qué tan enojado estás? No lo habrías visto venir… ¿pero qué tan enojado estás? ¿Estamos acelerando a este chico para ver lo que tiene o no? »



«Porque si es así, Dustin Poirier seguro que respondería a esas preguntas. ‘Paddy no es tan bueno, él es todo bombo’. Vale, genial, pues Dustin le va a dar una paliza al tío que no te gusta. De repente, pone a muchos de los que odian en una posición muy difícil. Lo que los haters no quieren es que Paddy se ponga en una posición en la que pueda demostrar que están equivocados«.

Poirier, ex titular interino del peso ligero y actual contendiente número 3 en el ranking de 155 libras, no ha competido desde que sufrió una derrota por nocaut ante Justin Gaethje en UFC 291 el pasado mes de julio.

«El Diamante» busca ahora un combate en la histórica cartelera UFC 300 del próximo mes de abril, un evento al que Pimblett no llegará debido a la fecha prevista para el nacimiento de sus gemelos. Sin embargo, el veterano de Luisiana ha señalado que el rival es más importante que la fecha.