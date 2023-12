«Como narrador y adulto en ese momento, realmente me gustaba Jim, a mucha gente no le gustaba Jim Hellwig en absoluto. Mucha gente no lo hacía, en el vestidor no era el tipo más amigable, pero siempre fue muy amable conmigo. No era demasiado hablador; teníamos una buena relación». «Nunca entendí el personaje de Ultimate Warrior, y no lo entendí porque, como dijo Matt, ‘¿Qué dijo?’ Sus promos eran como ‘¿Qué diablos está diciendo? ¿A dónde va?’». Esto comentaba Tony Schiavone del Ultimate Warrior recientemente.

Los dos tenían una buena relación antes de que el luchador falleciera el 8 de abril de 2014. De la misma manera, el ahora entrevistador y anunciador de AEW estuvo valorando otras cuestiones sobre la leyenda de WWE, como las comparaciones que ha habido siempre con Goldberg. Schiavone ve similitudes y diferencias.

«Tiene sentido, Goldberg no era buenos en las promos, era fuerte, grande y poderoso, no pasaba mucho tiempo realmente en el ring… Claro, el Ultimate Warrior era bastante extraño por todo lo que hablaba, y Goldberg era más bien este tipo duro, rudo, exjugador de fútbol americano», señala en What Happened When.

E igualmente también habló sobre la famosa entrada de Ultimate Warrior, una de las más reconocibles de la historia de la lucha libre:

«Siempre pensé que no hacía un trabajo lo suficientemente bueno aprovechando la entrada, y sabía que ese era su personaje. Corría hacia el ring, agarraba las cuerdas, sacudía las cuerdas, compara eso con Hulk Hogan, que se tomaba su tiempo y hablaba mientras iba hacia el ring… Lo siento, nunca entendí al Ultimate Warrior, nunca lo entendí. Simplemente nunca lo entendí, ya sabes, todo el mundo siempre dice que se quedaba sin aliento en los primeros tres minutos de la lucha, pero puedes ver que se toma su tiempo para volver al ring».