Tony Schiavone: «A mucha gente no le gustaba Ultimate Warrior»

En la industria de la lucha libre hay muchas personalidades que colisionan en el vestidor, por eso es cotidiano cruzarse con anécdotas sobre luchadores que despiertan pasiones o desagrado en otros. Sin importar la compañía.

Como lo fue el caso del Ultimate Warrior y Tony Schiavone, durante el paso de éste último en la por ese entonces WWF.

Recordemos que el miembro del salón de la fama de WWE, fue bastante popular en la década de los 80 y 90 en la WWF. Sólo es escuchar al público cómo lo recibía en sus apariciones para confirmar esto.

Para la muestra un botón: esto fue lo que pasó en SummerSlam 1998 en el Madison Square Garden.

De acuerdo a Schiavone en el pódcast What Happened When, Warrior tenía muchos problemas en el vestuario mientras ambos estaban en la WWE, pero aún así tenían una buena relación a pesar de esto.

«Como narrador y adulto en ese momento, realmente me gustaba Jim, a mucha gente no le gustaba Jim Hellwig en absoluto. Mucha gente no lo hacía, en el vestidor no era el tipo más amigable, pero siempre fue muy amable conmigo. No era demasiado hablador; teníamos una buena relación».