MJF: «WWE no me impediría ser un monstruo»

Es imposible adivinar el futuro pero es bien sabido cómo funciona MJF en AEW. En cambio, cómo lo haría en WWE es una completa incógnita. Entre los fans del Campeón Mundial existe la preocupación de que si toma ese camino podría no tener la libertad que tiene en la actualidad. Por otro lado, él no está en absoluto preocupado por eso. Considera que trabaje donde trabaje va a ser quien es. Así mismo lo expone en SI Media.

► Si MJF fuera a WWE…

«No sé cómo diablos van a ponerme una correa, y juro por Dios, eso es lo que honestamente pienso. Lo siento, ahora he maldecido dos veces… No creo que nadie pueda frenarme de ser el monstruo que soy. Creo que la trayectoria de mi carrera en cualquier compañía será exactamente la misma.

«¿Creo que, en algunos aspectos, AEW encaja perfectamente conmigo más que en cualquier otro lugar? Sí, lo creo. ¿Se podría argumentar lo contrario? Sí, estoy seguro. Todas estas son cosas en las que tengo que pensar. Lo que sí sé es que, sea cual sea la compañía que elija, será porque se siente correcta y significa mucho para mí.»

El luchador realiza este comentario cuando vuelve a hablarse mucho de su posible salida hacia WWE mientras se informa que habría renovado su contrato con AEW. Parece que hasta primeros de 2024 no va a quedar claro qué decisión ha tomado o tomará para con su carrera.

Personalmente, si me lo permiten, como alguien que creció (y sigue) viendo WWE siempre he querido ver a todos los luchadores en esta empresa. Por otro lado, en la actualidad, pudiendo ver AEW (además de NJPW, ROH, TNA; con más facilidad que antaño, cabe aclarar) podría considerar que lo mejor para MJF en cuanto a ser él mismo y continuar deleitando a los fanáticos es quedarse en la empresa All Elite. Aunque viendo que Vince McMahon no manda más en la que era suya y que parece que el nuevo régimen da más libertad a las Superestrellas, tengo muchísima curiosidad con qué pasaría con Maxwell Jacob Friedman.