MJF dice no haber renovado con AEW – WWE, escéptica

Worlds End podría marcar el final de la estancia de MJF en AEW, pues su contrato concluye el 1 de enero, además del final de su reinado como máximo monarca, pues defenderá título ante Samoa Joe. O ese venden MJF y AEW.

Según Haus of Wrestling, un «work» en toda regla para generar expectación hacia el PPV.

Pero hoy, bajo entrevista con el podcast SI Media with Jimmy Traina, el «Better Than You» niega lo reportado por Haus of Wrestling.

Y ante la respuesta que da MJF, Haus of Wrestling no ha perdido el tiempo en publicar lo siguiente, recalcando su versión.

La incertidumbre hacia Worlds End vuelve a sufrir un varapalo, pero continuará ahí hasta la conclusión del evento, donde MJF anunciaría oficialmente su continuidad o su adiós de la empresa.

Saturday, December 30#AEWWorldsEnd LIVE on PPV@NassauColiseum | https://t.co/FIJvZ71BmT#AEW World Title!

MJF (c) vs. Samoa Joe@SamoaJoe will get his chance to rematch #AEW World Champion @The_MJF in his hometown of Long Island, NY, for the title at #AEWWorldsEnd! pic.twitter.com/5U8igTVymU