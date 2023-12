MJF contesta a Cody Rhodes sobre unirse a la WWE

Cody Rhodes apuntaba recientemente que un día los fans verán a MJF en WWE. Por lo que sabemos, el Better Than You habría renovado su contrato con AEW. Esto no quiere decir que más adelante no vaya a unirse a la compañía del American Nightmare. Ahora, ¿qué le parecen al Campéon Mundial sus comentarios? Por ello le preguntan en SI Media.

► MJF contesta a Cody Rhodes

«No sé por qué, vi a los fanáticos criticándolo absolutamente cuando todo lo que estaba diciendo era su opinión. Es una opinión. Ruego a Dios que no me critiquen en línea por algunas de las opiniones que estoy expresando en esta entrevista. Siento que todo está tan radicalizado ahora y tan hiperbólico. Por eso, hay ciertos aspectos de las redes sociales que amo. Creo que reúne a personas de mentalidad similar. Creo que permite a las personas encontrar sus propias comunidades. Pero lo que odio de algunas de las redes sociales es que encuentro que el odio y la promoción del miedo son las cosas que más se promocionan. Es debido a estas cosas sensacionalistas que la gente comienza a creer en lo sensacionalizado y lo hiperbólico. No puedo relacionarme con eso. Soy directo. Lo digo como es el 110% del tiempo. Cody Rhodes se sentía así. En la mente y opinión de Cody Rhodes, esa era su forma de elogiar a un amigo, a un pupilo, a un ex compañero de trabajo, a un ex protegido. Supongo que no debería decir ex. Todavía hablo con Cody hasta el día de hoy. Es un gran tipo. Está haciendo grandes cosas allí, y yo estoy haciendo grandes cosas aquí».

Cuando se le preguntó si envió un mensaje de texto a Cody después de ver los comentarios, MJF respondió: «No. Nos enviamos mensajes de texto todo el tiempo. Él me elogia, yo lo elogio. Ambos somos fanáticos del trabajo del otro. Ambos somos increíbles en nuestros trabajos. Ambos estamos en la cima de la industria.»

«Lo pondré de esta manera. Si eres fanático de los deportes en general, un jugador All-Star como, por ejemplo, Kobe Bryant, Q.E.P.D., era la piedra angular de los Lakers. ¿Crees que no estaba dando entrevistas mientras LeBron estaba en la liga, diciendo: ‘Dios, desearía que LeBron James estuviera jugando aquí?’ Estoy seguro de que si lo buscamos, lo hizo, y probablemente consistentemente a lo largo de su carrera. Escucha, es normal. Por supuesto que queremos a MJF en nuestra empresa. ¿Quién diablos no me querría en su empresa? Soy lo mejor que hay hoy. Soy el Campeón Mundial de AEW. Nadie se viste como yo, nadie habla como yo, nadie se parece a mí, nadie camina como yo, nadie lucha como yo. Lo tomo como un cumplido, y creo que los fanáticos de AEW también deberían tomarlo como un cumplido porque eso significa que su campeón mundial, la cara de su empresa, es una mercancía caliente. Así es como debería verse».