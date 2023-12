«Rhea Ripley lució como payasa», critica Vince Russo

«Seamos honestos. Tienes a Finn Balor, que es muy pequeño y luego habla como el duende de Lucky Charms. Eso no funciona en un grupo. Luego tienes a Rhea Ripley, cada semana, cuando se pone al mando, falla en su actuación. Una mujer de 1 metro y medio la levanta sobre su hombro y Rhea Ripley agita los brazos. ¿Alguien ve lo ridículo que es eso? ¿Soy el único? ¿Quién lo ve absolutamente ridículo? Lo dije todo el tiempo, Damian Priest tiene que ser una estrella y lo tienes en el lugar equivocado«. Horas atrás nos hacíamos eco de estas recientes críticas de Vince Russo.

