Mark Briscoe: «Estoy en mi temporada de novato»

Mark Briscoe es uno de los luchadores eliminados del AEW Continental Classic. No ha dado el nivel suficiente en el torneo pero tiene una explicación: está en su temporada de novato. El veterano de las cuerdas es uno de los nombres más reconocibles de la historia de la lucha de parejas en empresas como ROH pero individualmente nunca ha brillado de manera especial. En cambio, desde el fallecimiento de su hermano, Jay Briscoe, así como por su intención de no volver a trabajar en equipo, debe buscarse las castañas por su cuenta. Y aún así su 2023 no ha sido nada malo.

► Mark Briscoe, un novato en AEW

«Te lo voy a decir. No quiero sonar como si estuviera repitiendo la misma excusa una y otra vez, o sonar como un disco rayado que, por cierto, está dando excusas, pero lo explicaré de esta manera. He sido luchador en parejas durante 23 años, desde mayo de 2000 hasta diciembre de 2022. Fueron 22 años dedicados a la lucha en parejas. Mi hermano y yo dejamos nuestra huella en este negocio, en este deporte. No estoy tratando de alardear de mí mismo ni de nosotros, pero somos el equipo más rudo que haya existido. Nadie puede hacerlo como los Briscoe en múltiples situaciones, en varios escenarios. Puede haber algunos que puedan igualarnos en una lucha técnica y clásica por equipos. Puede haber algunos que puedan igualarnos en una lucha sin descalificación. Puede haber algunos que puedan igualarnos en una lucha con escaleras. Puede haber algunos que puedan igualarnos en cualquier tipo de lucha que puedas imaginar, pero no hay un equipo que pueda hacerlo todo como los Briscoe Brothers pueden hacerlo. La forma en que podemos enfrentarnos, nadie lo ha hecho antes en la historia de la lucha libre profesional. Así que eso son 22 años».

«Mi primera carrera, desde 2000 hasta 2022, fue en la lucha en parejas, llegamos hasta el final. Estoy contento con lo que logramos en 22 años. Pero ahora estamos en 2023, a punto de entrar en 2024. Considero que esta es mi temporada de novato como luchador individual. Como novato en la lucha individual, no estoy tratando de poner excusas. No acepto perder. No estoy contento de haber perdido. Oh, es mi temporada de novato, así que está bien que haya perdido. No, no está bien que esté perdiendo. Pero he estado dando guerra en cada una de estas luchas del Continental Classic. Pero sí, solo tengo que entender este estilo individual, las sutilezas de la lucha individual en comparación con la lucha en parejas. No te preocupes, creo que en 2024 verás grandes cosas del hijo favorito del condado de Sussex«, dice Mark Briscoe en K&S WrestleFest.