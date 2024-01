Cody Rhodes: «Necesito ser la cara de WWE»

«Solo dos pasos más. Confía», decía recientemente Cody Rhodes. ¿Dos pasos más hacia qué? ¿Vencer por fin a Roman Reigns? ¿Ganar el Campeonato Universal Indiscutible? ¿Completar su historia? Todo. E incluso más. Si «The American Nightmare» derrota a «The Tribal Chief» para ganar el título mundial en WrestleMania 40 no solo estará alcanzando esos objetivos sino también convertirse en la cara de la WWE. No todos los monarcas máximos lo son pero sí él, sí el hijo pródigo que volvió para precisamente eso.

► Cody Rhodes, ¿la cara de WWE?

Una vez esté en esa posición lo más difícil va a ser mantenerla. Porque realmente no hace falta el cinturón mundial para ser la cara de WWE, como bien demostró el último que lo fue, John Cena, durante tantos años. ¿Estará Cody Rhodes a la altura? Lo descubriremos en su momento. Por ahora, «La Pesadilla Americana» sabe que quiere alcanzar ese nivel, como expone en Sports Illustrated. Eso, fuera de la entrevista, pasa porque salga victorioso de la batalla real de 30 hombres de Royal Rumble 2024.

«Los logros siguen sumándose. Continuamos ascendiendo a niveles más altos. Ahora, la pregunta que me planteo constantemente es: ‘¿Quién es el rostro del lugar?’ Eso es lo que busco. Es otro nivel que necesito alcanzar. Con suerte, eso comenzará en el Royal Rumble».

Cualquiera supondría que WWE sigue invirtiendo todo en Cody Rhodes pero no olvidemos a CM Punk, The Rock, LA Knight, Damian Priest y su maletín de Money in the Bank, el ascenso de Solo Sikoa, el éxito constante de Seth Rollins, la imbatibilidad de Roman Reigns… Lo que nos lleva a señalar también que la compañía se encuentra en un momento espectacular comenzando el 2024. Continuaremos viendo, informando y disfrutando de lo que suceda en el presente de estas Superestrellas.