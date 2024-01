Jon Moxley a Tetsuya Naito: «4 años esperando»

Tras su sangrienta y espectacular victoria sobre Shingo Takagi en Battle in the Valley este pasado sábado, Jon Moxley enfrentará a de Tetsuya Naito, aunque el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, que conquistó ante SANADA en Wrestle Kingdom 18 no estará en juego.

«The Death Rider» tenía que aprovechar su triunfo para posicionarse como retador al título y así lo hizo, a pesar de que un combate tan impresionante no necesitaba ninguna palabra. Pero no se quedó ahí pues en la conferencia de medios volvió a dirigirse al «Ingobernable de Japón», a quien va a enfrentarse en NJPW Windy City Riot, aunque en una lucha no titular.

► Jon Moxley a Tetsuya Naito

«Dije en Tokio que el año 2023 fue básicamente una porquería, y eso fue por una multitud de razones. Dije que el 2024 iba a ser el año de Jon Moxley. Este iba a ser mi año. Bueno, pienso en los últimos cuatro o cinco años, pienso en todas las limitaciones que la gente ha intentado imponerme, tratando de decirme quién soy, qué hago, de qué soy capaz. Hace cinco años, me declararon muerto y enterrado, y me levanté de la tumba desafiando las expectativas una y otra vez.

«Aún así, la gente quiere encasillarme y decirme exactamente quién soy, exactamente de qué soy capaz, exactamente lo que puedo lograr. Todos actúan como si me conocieran. Ninguno de ustedes me conoce en absoluto. Si realmente vas a ser el mejor en la lucha libre profesional, si realmente vas a demostrar al mundo y a ti mismo quién eres, solo hay un lugar para hacerlo, y es en New Japan Pro-Wrestling.

«He estado esperando como un lobo en la maleza durante cuatro años, esperando el momento adecuado. Miro las estrellas esta noche, sé que ha llegado el momento. Naito, fans en Japón, fans a quienes amo y respeto, que aman a uno como a un miembro de su familia. Por respeto a ellos, no diré nada negativo sobre ti, sobre lo que representas, sobre qué tipo de luchador eres, qué tipo de persona eres. No necesito hacerlo. Naito es simplemente el tipo equivocado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Solo queda una montaña más por escalar, y ha llegado el momento».