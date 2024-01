¿Cómo se siente R-Truth trabajando con The Judgment Day?

R-Truth regresó a WWE en Survivor Series 2023, y se dijo a sí mismo que era miembro de The Judgment Day. Algo que consiguió consolidar cuando venció a JD McDonagh, en una lucha donde el perdedor debía abandonar el grupo, la cual se dio en el episodio de WWE RAW del 18 de diciembre pasado, aunque Rhea Ripley, ha asegurado que el veterano no es miembro oficial del grupo y la historia entre ellos aún continúa. De hecho, está previsto que Truth y The Miz se enfrenten ante Finn Bálor y Damian Priest en una lucha por equipos.

► R-Truth está divirtiéndose trabajando con The Judgment Day

Tras permanecer más de un año fuera de acción por una lesión, R-Truth parece estarse divirtiendo en su nueva historia con The Judgment Day. Durante un episodio reciente de Busted Open Radio, el múltiple Campeón 24/7 señaló que los fanáticos de la WWE pueden darse cuenta si no se están divirtiendo en la televisión, pero eso no es algo de lo que deba preocuparse. Además, agregó que estaba realmente contento cuando se enteró que trabajaría con The Judgment Day y piensa que Damian Priest tuvo algo que ver.

«Realmente me estoy divirtiendo. Estoy feliz de estar de regreso. No podía esperar a volver. Todos saben que estuve en casa durante mucho tiempo. Incluso mi esposa y mi hijo me preguntaban: ‘¿No tienes trabajo? ¿No tienes que volver a trabajar?’ Estaba listo, hombre. Estaba listo para volver al trabajo… Eso es parte de esto, hombre. La diversión es solo la mitad del trabajo. El resto del trabajo es simplemente hacer que todos se diviertan y disfruten de verte divertirte. Así que se están divirtiendo».

«Fue como cuando me dijeron: ‘Vas a trabajar con The Judgment Day’, yo dije: ‘Hagámoslo. Hagámoslo. Estoy listo. ¿Qué estamos haciendo?’ Podrían haberme dicho que estaba trabajando con cualquiera; estaba listo. Pero diré esto: el día del juicio, todos lucharon por mí. Tengo que decirlo».