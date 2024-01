Michael Elgin anuncia su retirotras no tener trabajo

Michael Elgin, reveló que se retirará de la lucha libre después esto por el poco trabajo que actualmente tiene y no poder estar en planos como los tenía antes en Impact, NJPW, NOAH y otras empresas.

Sin embargo, aunque ha dejado todo, actualmente las cosas no se le han dado, esto después las acusaciones de su ex esposa de agresión, las cuales dañaron su carrera.

La decisión de retirarse llega después de enfrentar problemas legales en 2021 y 2022. En este contexto, Elgin comentó sobre la situación:

«No porque no sea genial en el ring, sino porque la gente no me da una oportunidad con pruebas y tengo que gastar la mayor parte de mi dinero para limpiar mi nombre, que incluso después de ser absuelto no me está siendo fácil tener trabajo.»