WWE NXT 23 de enero 2024 | Resultados en vivo | Joe Gacy vs. Dijak 1. Dusty Rhodes Tag Team Classic - Semifinal: Bron Breakker y Baron Corbin vs. Axiom y Nathan Frazer

Con mucho en juego aquí, la acción empezó rápidamente y de forma desordenada, con todos intervinendo a la vez, y no tardaron en llevar las hostilidades hasta afuera del ring. Finalmente la acción se volvió oficial con Corbin y Frazer inciando, y el primero no lo estaba pasando bien con la buena combinación de sus rivales. Sin embargo, logró recuperarse y azotó a Axiom afuera del ring. Breakker también hizo lo suyo y azotó a Frazer contra la lona. Bron seguía dominando a sus rivales durante y después del comercial; sin embargo, Frazer logró encontrar una apertura y con una plancha consiguió neutralizar a Bron y Corbin. Axiom intentó continuar el ímpetu de su compañero y sometió al ex Campeón NXT con un Armbar, pero Bron fue demasiado fuerte y se liberó con un Powerbomb. Frazer y Axiom seguían en control y el primero consiguió un Phoenix Splash sobre Bron, pero Corbin lo salvó y despachó a Axiom con un End of Days cuando el enmascarado se disponía a contraatacar, pero no pudo hacer lo mismo con Frazer.