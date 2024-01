NXT: Joe Gacy atacó a Dijak

En la más reciente edición de NXT, vimos a Dijak enfrentarse a Trey Bearhill, en una buena lucha. El final del combate llegó cuando Dijak atacó a su rival con una derribada de yegua y remató con una Cyclone Kick para obtener la victoria por toque de espaldas.

Sin embargo, lo más importante fue lo que ocurrió después, pues Joe Gacy, quien estaba en la mesa de comentaristas junto con Booker T y Vic Joseph como invitado especial para esta lucha, atacó a Dijak y luego, se dieron varios golpes y terminaron peleándose tras bambalinas.

Para ver la cobertura, conocer las luchas, los resultados y las calificaciones de los combates del WWE NXT del que se habla en esta nota, da click aquí para acceder a la mejor cobertura, la de nosotros, la de SÚPER LUCHAS.

Welcome to the newest member of the #WWENXT commentary team…@JoeGacy?? 😅#WWENXT pic.twitter.com/LO6zbp9feU

— WWE (@WWE) January 17, 2024