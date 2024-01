Roxanne Pérez nuevamente buscará el Campeonato de NXT

La división femenil de NXT buscó una nueva retadora al Campeonato, por lo que se realizó una batalla campal donde las cuatro luchadoras que quedaran al final se tendrían que enfrentar en una lucha de todas contra todas.

Fue así que todas las integrantes del elenco femenil se enfrentaron en una auténtica guerra, donde todas sacaron sus mejores armas para quedarse con el puesto y poder retar a Lyra Valkyria.

Poco a poco las luchadoras empezaron a quedar eliminadas, lloviendo golpes y cuerpos por todos lados. En ocasiones, algunas hicieron equipo, pero como era de esperarse, las alianzas no duraron mucho.

Sabe destacar que Kelani Jordan terminó en la mesa de comentaristas mientras el combate continuaba, pero sin ser eliminada y tuvo que ideárselas para volver al encuentro, caminando por la barrera de protección, para saltar a la escalinata metálica.

