Ridge Holland derrotó a Joe Coffey, pero terminó humillado

Ridge Holland se enfrentó a Joe Coffey en un mano a mano, donde el primero se sentía obligado a ganar debido a la confianza que Coffey tenía como integrante de Gallus pues contó con sus compañeros abajo del ring.

El combate comenzó a toda velocidad, y aunque Coffey lanzó una serie de golpes contundentes, la fuerza de Holland comenzó a emerger. Sin embargo, la intervención de otros miembros de Gallus distrajo a Ridge por un momento, generando problemas temporales.

A pesar de esto, la situación no perduró, ya que el poderoso luchador reaccionó rápidamente con un potente antebrazo, seguido de un contundente azotón que puso fin al combate.

Tras el duelo, Gallus atacó sin piedad a Holland, dejándolo tendido en la lona y sin poder defenderse. Cabe destacar que durante el ataque la agrupación y la cámara parecían esperar a que alguien apareciera, pero nadie llegó.

