Triple H agradece a los trabajadores de WWE

Tal cual ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, esta semana, en el Raw que tuvo lugar desde North Little Rock, Arkansas, se estrenó en Raw una nueva escenografía, dejando atrás las pantalla gigante colgada en el aire y fijada desde el techo.

Se supo que, según The Wrestling Club, había temor de que pudiera ceder el techo de la arena, la Simmons Bank Arena. Sin embargo, no se expresó a motivo de qué surgía este rumor.

Ahora, se ha podido saber más detalles. Y es que, el temor fue la inclemencia del clima, debido a la gran cantidad de frío y de nieve que se vivió en North Little Rock.

Johnny Gargano reveló en Twitter que él, su esposa, Candice LeRae, Indi Hartwell y Tommaso Ciampa, tuvieron que vivir una travesía total para poder llegar a Raw.

Gargano explicó que su vuelo estaba originalmente pactado para ir de Orlando, Florida, a Dallas, Texas, pero el fuerte frío y las nevadas, hicieron reprogramar esta ruta, pues el avión fue desviado a otra terminal aérea que estaba «congelada» en sí misma por tan duro clima.

Luego esperar por horas, múltiples retrasos y hasta otro vuelo cancelado, los luchadores de WWE pudieron conseguir un hotel el lunes por la mañana. Sin embargo, el tráfico aéreo no mejoró para ellos, así que, eventualmente, decidieron viajar por carretera durante cinco horas para poder llegar a North Little Rock, Arkansas.

Ante esta situación, Triple H escribió a través de su cuenta de X, antes Twitter, que estaba feliz porque todo el equipo que trabaja para él, logró hacerle frente al clima y trabajar duro por Raw y por WWE. Y reveló que el rediseño de la escenografía usada para el show de la marca roja, se hizo con menos de un día de anticipación. Este fue el mensaje publicado:

I can’t say enough about the amazing job our talent, crew and staff did these last few days.

Through winter storms, blizzards and incredibly tough travel, they did what needed to be done to put on a show for the @WWEUniverse… which included completely redesigning #WWERaw on… pic.twitter.com/230BRGE6Md

— Triple H (@TripleH) January 16, 2024