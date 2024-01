Lexis King: «John Cena me dijo que nunca pidió un rival en WWE»

Mucho se ha hablado de que John Cena ha tenido tanta influencia en su carrera, que hasta múltiples reportes y varios luchadores han declarado que Cena se ha encargado en su carrera de enterrar carreras, e incluso, de decidir ante quién luchar en WWE.

Sin embargo, Cena lo ha negado múltiples veces, en distintas entrevistas, y también, le ha pasado ese consejo a los jóvenes luchadores, según reveló Lexis King, el antes conocido como Brian Pillman Jr. en AEW, y hoy en NXT. Así lo reveló King en una reciente entrevista con Chris Van Vliet:

► El gran consejo de John Cena a Lexis King

«Tuve propuestas creativas exitosas en AEW. Propuse que Julia Hart se uniera a los Varsity Blondes y también propuse el nombre. Es como, ‘oh, mi propuesta fue exitosa, debo estar haciendo algo bien’. Aquí en WWE, tenemos gente para eso. Contamos con directivos que toman las decisiones. No tenemos que hacer propuestas de ideas.

«Solo tenemos que ser los mejores en el ring, en el micrófono y ser el mejor tipo con una onda así como de rock and roll, mira cómo me destaco, ese tipo de persona, y si soy el mejor descarado que tienen, el que se viste como un tipo de rock and roll, entonces me van a utilizar.

«No voy a ir a la oficina y decir que quiero enfrentarme a alguien. Nunca más. John Cena me dijo que nunca propuso un oponente en toda su carrera».