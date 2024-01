Lexis King revela por qué firmó con WWE

El Súperestrella de WWE, en la marca NXT, Lexis King, sorprendió a todos cuando decidió dejar de ser Brian Pillman Jr., en AEW, y saltar al barco y firmar por WWE, en donde se puso este nuevo nombre, que al principio, generó polémica entre los fans, pero ya lo han ido aceptando. Esto fue en agosto de 2023, luego de que en julio, a pocos días de que su contrato con AEW expirara, realizara un tryout con WWE en el Performance Center.

King concedió recientemente una entrevista a Chris Van Vliet, y allí explicó por qué razón decidió firmar contrato con WWE. Estas fueron sus palabras:

► Lexis King explica su paso a WE

«No fue tanto una decisión, sino más bien, fue una transición necesaria. Creo que mi tiempo en AEW llegó a su fin. Fue una etapa genial, un buen trato económicamente hablando, me fue muy bien allí. Pero había esa duda sobre el futuro, si me iban a seguir utilizando o no.

«Se hizo evidente cuando no renovaron mi contrato. Así que, que Dios bendiga a los agentes que contestaron el teléfono el día que venció mi contrato y lograron que me ficharan. Creo que recibí cheques de ambas compañías el mismo mes. Así de rápido se puso en marcha todo».