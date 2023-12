Lexis King estará enfrentando a Carmelo Hayes en NXT Deadline 2023 y Shawn Michaels fue preguntado por él a horas del evento premium de WWE en la conferencia de medios previa. El hijo de Brian Pillman apenas está dando sus primeros pasos como Superestrella y es imposible adelantar si tendrá un gran futuro en la empresa o no.

► «Lexis King necesita NXT»

«Como mencionaste, lo hemos estado lanzando al abismo desde el primer día. Mira, diré esto, creo que lo ha estado haciendo muy bien. Creo que entiende que lo lanzaron a aguas profundas. Ha estado haciendo todo lo posible, ha estado trabajando bien con nosotros. Hace muchas preguntas, es un chico ambicioso y es alguien que se ha adaptado y ajustado positivamente a la estructura que tenemos en NXT. Creo que será un ejemplo claro de lo que NXT puede hacer por ti, porque es alguien que realmente necesitaba esa estructura. Estará allí con Carmelo Hayes, tendrá un compañero de baile formidable.

«No voy a mentir, lo estamos esperando tanto como tú, queremos ver qué tiene. Creemos que hay mucho potencial allí y, nuevamente, no digo que toda su carrera dependa de esta actuación en absoluto, pero creo que todos conocemos su linaje, ¿verdad? Tiene algo de experiencia, pero no sé si tiene experiencia en este nivel aún y, siendo honesto, solo hay una forma de averiguarlo, y es arrancar la tirita. Eso es lo que estamos haciendo. Estoy contigo, estoy deseando ver cómo le va. Me gusta mucho el joven. Ha aceptado la ayuda y la formación que ofrecemos en NXT. Estoy feliz por él porque cuando lo ves y cómo entró, puedes ver que es alguien que necesitaba nuestra estructura, que necesita lo que hacemos en el Performance Center. Es agradable cuando esas cosas funcionan juntas y veremos cómo es un pequeño adelanto de eso el sábado«.

► El cartel de NXT Deadline 2023

