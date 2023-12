«Top Guys. Dem Boys. Cash y yo estaremos en Final Battle para celebrar el segundo aniversario del primer encuentro cara a cara entre FTR y los Briscoe. Y el primer aniversario de nuestro mejor combate, el combate con collar de perro con Mark y Jay. Fue el último combate de nuestra épica trilogía con los Briscoe y la última vez que Cash y yo vimos a Jay. Ven a celebrar esta emotiva noche con nosotros en Garland, TX, el 15/12.» Así confirmaban desde FTR que estarán en ROH Final Battle 2023. Posteriormente, Tony Khan anunció que se unirán a Mark Briscoe contra el Blackpool Combat Club.

Next Friday, 6 of the world's best wrestlers will fight to honor Jay Briscoe! pic.twitter.com/ClAJI54gmt

Pero Dax Harwood y Cash Wheeler, y por extensión Mark Briscoe, no se van a limitar a honrar a Jay Briscoe. Porque eso no es lo que él querría, señala Dax The Axe en una reciente publicación en redes sociales contestando al anuncio de combate del próximo 15 de diciembre.

This won’t be a match… https://t.co/8Cz5KaYPZj

I feel safe to say, Cash & I became very close to Jay & Mark. I feel safe to say Jay LOVED his family more than anything. I feel safe to say Mark & Jay considered us family. I feel safe to say, if you ever threatened Jay’s family, he would’ve fought you.

«Cash y yo nos volvimos muy cercanos a Jay y Mark. Puedo afirmar con seguridad que Jay AMABA a su familia más que cualquier otra cosa. También puedo afirmar con seguridad que Mark y Jay nos consideraban parte de su familia. Puedo decir con seguridad que, si alguna vez amenazabas a la familia de Jay, él hubiera peleado por ella.

Esta no será una lucha para ‘honrar a Jay’; él no hubiera querido eso. Él querría que les pateáramos el trasero a esos desgraciados que desafiaron a su familia a una lucha.

La próxima semana, LUCHAREMOS por el nombre de la familia Briscoe. Espero que todos hagan lo mismo.

Dem Top Guys, fuera.»

