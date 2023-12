Durante el episodio de esta semana de ROH on HonorClub, Bryan Danielson y Wheeler Yuta quisieron lanzar reto a Mark Briscoe y FTR en pos de que Jay Briscoe tenga nuevo homenaje.

La propuesta fue clara: un choque de tercias Blackpool Combat Club vs. Mark Briscoe y FTR para Final Battle, recordando que en la entrega del año pasado de este PPV se dio el último combate de Jay Briscoe bajo los focos de ROH.

Ayer, los aludidos no aceptaron el desafío, pero hoy sí parecen haberlo hecho, porque Tony Khan oficializa el encuentro como más reciente adición al cartel de Final Battle. Y finalmente Yuta no forma parte de la tercia del Blackpool Combat Club, pues esta está conformada por Danielson, Jon Moxley y Claudio Castagnoli.

Cabe apuntar que Moxley debutará de manera televisada en ROH, luego de, 14 años atrás, disputar allí un par de luchas que nunca fueron emitidas. Mismo lapso de tiempo desde la más reciente implicación competitiva de Danielson, una de las mayores figuras en la historia de la casa del honor.

El menú de ROH Final Battle 2023 queda entonces ampliado a cinco combates. Cita que tendrá lugar el próximo viernes 15 de diciembre desde el Curtis Culwell Center de Garland (Texas, EEUU).

