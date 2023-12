FTR y The Briscoes se vieron las caras por tercera vez en el encordado en ROH Finall Battle 2022 en un combate por el Campeonato Mundial de Parejas ROH que los hermanos recuperaron. Como todos los fanáticos que lo disfrutaron, Dave Meltzer se rindió a ellos dándoles 5.5 estrellas. Y de la misma manera, Dax Harwood tiene una gran opinión de lo que él y Cash Wheeler hicieron con Jay y Mark Briscoe. De hecho, consideraba posteriormente que este enfrentamiento es su obra maestra, cual Aldo Raine (Brad Pitt) al final de ‘Inglourious Basterds’.

Nos acordamos de dicho enfrentamiento -nunca debería quedar en el olvido- cuando se acerca ROH Final Battle 2023 porque el mismo Dax Harwood acaba de anunciar que FTR estarán presentes en este show del próximo 15 de diciembre para celebrar el aniversario de aquella lucha. Será la primera vez de los exCampeones Mundiales de Parejas ROH, AEW o AAA en Ring of Honor desde entonces.

Tops Guys. Dem Boys.

Myself & Cash will be at Final Battle to celebrate the 2 Year Anniversary of the first ever face-to-face meeting of FTR & the Briscoes, AND the 1 Year Anniversary of our greatest match ever, the Dog Collar match with Mark & Jay.

It was the last match in… https://t.co/5Qisj3Waxn

— Uncle Dax FTR (@DaxFTR) December 7, 2023