FTR y The Briscoes se vieron las caras por tercera vez en el encordado en ROH Finall Battle 2022 en un combate por el Campeonato Mundial de Parejas ROH que los hermanos recuperaron. Como todos los fanáticos que lo disfrutaron, Dave Meltzer se rindió a ellos dándoles 5.5 estrellas. Y de la misma manera, Dax Harwood tiene una gran opinión de lo que él y Cash Wheeler hicieron con Jay y Mark Briscoe. De hecho, considera que este enfrentamiento es su obra maestra, cual Aldo Raine (Brad Pitt) al final de ‘Inglourious Basterds’.

