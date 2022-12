En cuestión de ocho meses, FTR y The Briscoes han protagonizado una trilogía de combates a la altura de las mejores de la historia del negocio. Y después de dejar el listón a un nivel se diría que insuperable bajo reglas convencionales con los dos primeros encuentros (un choque estándar en ROH Supercard Of Honor y uno al mejor de tres caídas en ROH Death Before Dishonor), los «Top Guys» y los «DEM Boys» decidieron recurrir a lo «oldie».

Si bien esta segunda revancha en ROH Final Battle se anunció con una construcción demasiado escasa, varias promos posteriores ayudaron a vender el combate de collar de perro que FTR y The Briscoes afrontarían para, aparentemente, terminar su rivalidad.

Y es que sin ponernos puntillosos, tal combate, considerando los precedentes, no necesitaba justificación. Así lo confirmaron Dax Harwood, Cash Wheeler, Jay y Mark Briscoe entre las doce cuerdas, con una cruenta batalla que se robó el más reciente PPV de la compañía del honor, donde los hermanos lograron por fin derrotar a sus archirrivales y recuperar sus cetros; justo antes de confirmarse el reinicio de ROH TV.

► «El mejor combate de cadenas hecho nunca»

Casi una semana de distancia desde esta culminación de saga, ahora nos hacemos eco de la valoración de Dave Meltzer dentro del Wrestling Observer Newsletter de hoy.

«Si te van los combates tipo baño de sangre, este fue un combate imperdible. Si no, probablemente no deberías verlo […] Pero para lo que intentaron hacer, fue increíble, fácilmente entre los mejores combates del año, el mejor combate de cadenas hecho nunca y entre los mejores combates de parejas hechos nunca. *****1/2»

Al igual que lo visto en Supercard Of Honor y Death Before Dishonor, hablamos de un «5 Star», y la que nos ocupa incluso sobrepasa la célebre puntuación de Meltzer. ROH suma ya un total de siete encuentros en la lista particular del periodista de F4WOnline.