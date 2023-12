Billy Gunn es un distinto.

No solo físicamente, que es el aspecto que destaca Eric Bischoff en el tema que nos ocupa ahora. En todos los sentidos, como podemos comprobar -por no irnos más al pasado- a su presente en AEW. Es Campeón Mundial de Tríos con The Acclaimed, que dicho así parece cualquier cosa pero nada más lejos de la realidad pues los tres han creado un fenómeno en torno a su alianza hasta convertirse en una de las piezas más relevantes de la programación All Elite actual.

The Daddy Ass podría haberse retirado con todos los honores del mundo pero su trasero sigue en acción.

► La dureza de Billy Gunn

De su trasero precisamente también hablamos ya que con él tiene relación en parte la anécdota que The King of Controversy cuenta en 83 Weeks para explicar por qué Billy Gunn es un fenómeno de la naturaleza.

«Billy Gunn es simplemente un fenómeno de la naturaleza. Quiero decir, el tipo es tan duro como un roble. Probablemente ya haya contado esta historia antes.

«Trabajé en un evento independiente en Detroit hace un par de años y Billy Gunn estaba en él. Mi hijo estaba en el ring con Billy, era una lucha por equipos de alguna manera, y yo tenía un papel fuera del ring donde Billy fue lanzado contra las cuerdas. Se suponía que debía alcanzar y agarrar su pierna, y alcancé y agarré su pierna. Pero como un idiota, dejé que mi cabeza pasara por las cuerdas, y por supuesto, Billy golpeó mi cabeza con su trasero y casi me deja fuera de combate.

«Es como un camión. Es tan duro como una roca y está en una forma fenomenal. Gran atleta, una gran cantidad de conocimientos. Me alegra ver que todavía está activo.»

Eric Bischoff se refiere al mano a mano que Billy Gunn tuvo con su hijo, Garett Bischoff, en un evento de Legends Of Wrestling el 21 de abril de 2018.