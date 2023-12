Lexis King apenas está dando sus primeros pasos en NXT. No es un completo desconocido, ni en WWE ni en la lucha libre -trabajó varios años en AEW como Brian Pillman Jr.; también se le conoce por quién era su padre, Brian Pillman– pero no es alguien que haya demostrado lo suficiente fuera de esta empresa como para, por ejemplo, no necesitar pasar por el Performance Center.

► Los fans de Lexis King

Dicho esto, el joven luchador ya se ha ganado unos cuantos fanáticos en el territorio de desarrollo. Y entre ellos, algunos se hacen llamar ‘Registered Lex Offenders’, que hace referencia a ‘Registered Sex Offenders’, términos que hace referencia a personas que han sido condenadas por delitos sexuales y están obligadas a registrarse ante las autoridades.

Lexis King estuvo hablando de ello en una reciente emisión e Twitch:

«Sí, lo de ‘Registered Lex Offenders’ es un poco… por más gracioso que me parezca, creo que eso tiene que desaparecer. Porque no podemos decir eso en la televisión. Es un poco demasiado, ya sabes, aprecio la creatividad, chicos. [Una mujer fuera de cámara pregunta de qué está hablando] Se llaman a sí mismos los ‘Lex Offenders’, sí. ¿No es gracioso?».

Una buena manera de estropear su prometedora carrera en WWE sería que mencionara el nombre de ese grupo de fans en la televisión de NXT. Pero ya explicaba recientemente Shawn Michaels que Lexis King sabe bien donde está y tiene una total disposición a poner todo el esfuerzo para tener éxito como Superestrella.

Por otro lado, después de ser derrotado por Carmelo Hayes en NXT Deadline 2023, en lo que se suponía que era una venganza por que él había atacado a Trick Williams, Lexis King reveló que en realidad no fue él, que slo quería llamar la atención.