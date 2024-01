Teddy Long: «Si CM Punk no gana Royal Rumble…»

CM Punk es uno de los favoritos para ganar el Royal Rumble 2024 de WWE junto a Cody Rhodes. De hecho, podría decirse que será toda una sorpresa si uno de los dos no sale victorioso de la batalla real de 30 hombres para recibir un boleto para ir a WrestleMania 40 a por un título mundial. El «Best in the World» a por el Campeonato Mundial de Peso Completo de Seth Rollins o «The American Nightmare» a por el Campeonato Universal Indiscutible de Roman Reigns.

► Si CM Punk no gana Royal Rumble…

Por otro lado, si Punk no ganara el combate, a Teddy Long no le sorprendería, según señala el antiguo Gerente General de SmackDown en Wrestle Binge:

«Así era la Attitude Era, ¿entiendes a lo que me refiero? Se está recuperando lentamente, está en camino. No venías solo para ver a una persona, venías a ver a todos en esa cartelera y así debería ser. Nadie debería pensar que se llevó todo el crédito… No me sorprendería si CM Punk no lo ganara.»

Es interesante apuntar el detalle de que el que no gane la lucha el próximo 27 de enero va a encontrar otra manera de tener ese enfrentamiento titular en «The Showcase of the Immortals». A no ser que ese no sea el plan de WWE, acerca de lo cual no tenemos ninguna información. Ahora, si no fueran ninguno de los dos, no solo habría que ver cómo siguen ese camino sino qué pasaría con quién sí ganara. ¿Y si lo hace The Rock presentándose como gran sorpresa?

La verdad es que tampoco hay muchas opciones, al menos entre los confirmados para el Royal Rumble, que son Cody Rhodes, CM Punk, Shinsuke Nakamura, Bobby Lashley, Drew McIntyre, Gunther y 24 luchadores más por determinar.