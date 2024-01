2024 es el último año de contrato de Daniel García con AEW y quiere ganarse la renovación. Ello después de haber tenido un 2023 lleno de altibajos, incluyendo una crisis de identidad. Acerca de ello reflexiona el joven luchador en su reciente entrevista con Adrián Hernández mientras está colaborando con FTR en Collision en una historia completamente nueva para él; no tanto para los exCampeones Mundiales de Parejas pues continúan rivalizando con la House of Black.

► La crisis de identidad de Daniel García

«Fue grandioso (el Continental Classic). Siento que AEW estuvo en un período de transición durante los últimos meses. Casi se asemeja a la evolución de mi personaje. El arco de AEW parecía reflejar el arco de mi personaje en el último año. Todos conocen mi historia, estaba haciendo la transición de ser un luchador profesional y luego me convertí en un artista deportivo. Estuve atrapado en el limbo entre ser un artistadeportivo y un luchador profesional, buscando mi camino.

«Siento que eso fue lo que ocurrió en los últimos seis meses para AEW. AEW se alejó un poco de sus raíces y parecía inclinarse más hacia el entretenimiento deportivo. Luego, el Continental Classic lo trajo de vuelta completamente como un producto de lucha libre, un producto basado en el deporte. Con promos y competiciones centradas en las luchas, soy fanático de un producto de lucha libre muy básico. El Continental Classic devolvió eso a AEW. Era esencial, ‘estas personas están compitiendo por esto’. Muy fácil de seguir, una historia muy sencilla. Fue el impulso que necesitábamos, y me alegré de ser parte de eso. Si te fijas, todos empezaron a hacer esas entrevistas en el backstage después de que yo lo hiciera. No estoy tratando de decir que todos me están copiando, pero definitivamente creo que fue el catalizador para eso«.