Bron Breakker y Baron Corbin, a la final del Dusty Rhodes Tag Team Classic

Llegamos a las semifinales del Dusty Rhodes Tag Team Classic, donde solo dos equipos quedarían tras la intensa eliminatoria y buscarían el trofeo y la oportunidad pro el Campeonato de NXT.

Bron Breakker y Baron Corbin se enfrentaron con Nathan Frazer y Axiom, quienes comenzaron la lucha con movimientos rápidos y ágiles buscando sobreponerse a la altura, peso y fuerza de sus dos rivales; y durante varios minutos lo consiguieron sorprendiendo a los dos gladiadores rivales con fuertes patadas y golpes desde los cielos.

Pero como era de esperarse, pronto las cosas cambiaron, pues Breaker y Corbin reaccionaron golpeando con todo a sus dos rivales, dejándolos en malas condiciones, pues no se tentaron el corazón para atacarlos con todo, no solo intentando derrotarlos, sino humillarlos.

Pero los ágiles luchadores no iban a rendirse tan fácil, por lo que sacaron todos sus recursos para intentar acabar con sus rivales, aunque esto lució bastante complicado, pues pese al buen trabajo de ambos, Corbin pudo rescatar a Breaker y luego éste conectó un potente Spear sobre Nathan Frazer.

Bron Breaker and Baron Corbin are in the Dusty Cup Finals #WWENXT pic.twitter.com/MLBrd3hOlM

