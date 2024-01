NXT: Lash Legend pudo vencer a Wren Sinclair

En la más reciente edición de NXT, y en la segunda lucha de la noche, vimos un duelo bastante interesante entre dos damas. Wren Sinclair y Lash Legend, quien estuvo acompañada de Jakara Jackson, Noam Dar y Oro Mensah, y finalmente, se llevó la victoria.

La lucha empezó con un tira y afloje entre las mujeres. Lash logró llevar al esquinero a su rival y darle varios golpes. Más adelante, Wren sorprendió al aplicarle una dormilona a Lash, quien logró a los pocos segundos tocar las sogas. Luego, Legend azotó la cabeza de Wren sobre la lona y le dio varios golpes con el antebrazo.

El final de la lucha llegó cuando Lash Legend logró atacarla con un spinebuster y hacerle el toque de espaldas para obtener la cuenta de tres. Tras el combate, el MetaFour rodeó a Wren Sinclair, pero Fallon Henley apareció para salvarla de un potencial ataque, derribando a Jackson y junto a Wren, atacándola al lanzarla al suelo de ringside por encima de la tercera soga.

