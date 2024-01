¿Sería adecuado que Kazuchika Okada debutase con WWE en NXT?

Hoy, el futuro de Kazuchika Okada vuelve a ser una de las principales noticias del día. Mientras «The Rainmaker» va despidiéndose de Japón arena por arena en sus últimas fechas con NJPW, WWE toma fuerza como siguiente casa para el gladiador.

Horas atrás, recogimos esto vía Monthly Puroresu.

«Aunque no pudimos verificarlo con el propio ‘Rainmaker’, una fuente cercana al talento de NJPW ha indicado a Monthly Puroresu que Okada parece ir camino a WWE, con la posibilidad de que empiece primero en NXT ».

E incluso más que el reporte en sí de que Okada recalaría sobre el otrora Imperio McMahon, el tema candente de discusión durante las últimas horas es el del posible paso del gladiador por NXT.

Cual insulto al prestigio de Okada, muchos estiman innecesario ese «entrenamiento» previo, incluido Dave Meltzer, quien días atrás expuso una comparativa un tanto discutible.

«Cuando AJ [Styles] apareció [en su debut en WWE] y la gente dijo, ‘Oh, AJ estuvo años en TNA‘, es cierto que estuvo, pero llevaba sin estar por allí, ¿cuántos años? Y la reacción que obtuvo fue porque venía de ser una estrella en New Japan y la gente estaba al tanto de New Japan y está al tanto de New Japan hoy día».