Acuerdo de WWE con Netflix podría durar 20 años

El acuerdo de WWE con Netflix para transmitir Raw es sin duda un trato que podría beneficiar a ambos y en dado caso de que asó sea, el acuerdo podría durar varios años.

Como ya informamos, Raw será transmitido en Netflix desde 2025 en EE. UU., Canadá, Reino Unido y América Latina; además, el resto de programas también estarán en la plataforma para territorios que no sean la Unión Americana.

El acuerdo inicial es de 10 años, sin embargo, si la plataforma cree que no le está conviniendo, podría terminar con el contrato a los 5 años.

Pero en caso de que los números le sean favorables, Netflix estaría aumentando 10 años más el contrato, lo que daría este acuerdo por 20 años.

El acuerdo multimillonario hará que TKO reciba $5 mil millones de dólares por la transmisión de RAW los próximos años.

Netflix has the option to cancel the 10-year deal with WWE after just 5 years, and has the option to extend the deal for an additional 10 years, according to a filing from TKO.

Meaning the WWE-Netflix term could end up being 5 years, 10 years, or 20 years — whichever Netflix… pic.twitter.com/JXNAyIHEB7

— Brandon Thurston (@BrandonThurston) January 23, 2024