Ivy Nile avisa: «Planeo ganar Royal Rumble 2024»

Ivy Nile apenas está dando sus primeros pasos en el elenco principal de WWE -sin ir más lejos, esta semana tuvo su segundo mano a mano en Raw, en el que venció a Valhalla– pero es ambiciosa de cara a participar en el Royal Rumble 2024. Claramente, no va a entrar como favorita al combate de 30 luchadoras pero habida cuenta de que la empresa la está empujando probablemente realice una buena actuación. Recordemos que en 2023 fue una Superestrella de respaldo por si había alguna lesión. Este será su primer Rumble.

► Ivy Nile, ambiciosa hacia Royal Rumble

«Así que, esto es otra cosa genial. Fui una suplente el año pasado. Estaba en NXT y me llevaron al [Royal Rumble de la WWE] para ser una suplente en caso de que algo sucediera. Así que estuve allí el año pasado solo mirando y observando todo. Este año, ya sabes, no me han anunciado oficialmente, así que no lo sé con certeza, pero espero hacer esa participación.»

«Ver a las personas que piensan que seré una eliminación fácil, como Nia Jax o algunas de estas chicas grandes que están allí y piensan que me van a ver y decir, ‘Ella es una eliminación fácil. Vamos a sacarla.’ Poco saben que soy como un mono araña. Voy a aferrarme a las cuerdas o me voy a volver peso muerto [donde] ni siquiera puedes levantarme. Oh Dios mío, no. Voy a ser la ganadora o estaré en las últimas cinco, cuatro, tres, lo que sea. No. No voy a ser una eliminación fácil en absoluto».

Claro, será su primer Rumble si finalmente se confirma su participación, lo cual se espera que suceda. También con Maxxine Dupri, con la que ha estado colaborando desde que fue ascendida. Otro detalle interesante del impulso que tiene es que recientemente luchó contra Rhea Ripley por el Campeonato Mundial. En WWE parecen estar muy contentos con ella y le están dando muchas oportunidades de demostrar su valía. Aún es pronto para evaluar su trabajo en la marca roja pero veremos qué sigue para ella.