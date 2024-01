Booker T quiere participar en Royal Rumble 2024

Royal Rumble 2024 se llevará a cabo en el Tropicana Field de Florida este sábado, y con tanto en juego, existe mucho misterio en torno a lo que podría suceder en el evento y a quiénes podrían formar parte de los combates de treinta personas, tanto varonil como femenil. De hecho, existen apenas 8 hombres y 4 mujeres confirmados para los combates de treinta personas, dejando un espacio muy abierto a alguna sorpresa que pueda surgir, o quizás algún esperado regreso, justo al inicio de la ruta hacia WrestleMania 40.

► Booker T asegura estar en la mejor forma de su vida

Sin duda, la edición de este año de Royal Rumble ha generado entusiasmo no solo por los potenciales favoritos en las personas de CM Punk, Cody Rhodes o Gunther, sino también por los participantes sorpresa que generalmente aparecen en este evento, y con tantos nombres pendientes de confirmar, la probabilidad de ocurrencia debe ser alta.

Al respecto, durante una aparición en la reciente edición de su podcast Hall of Fame, Booker T habló sobre la posibilidad de un regreso de Royal Rumble, mostrando su disposición a aprovechar nuevamente la oportunidad. Mencionó que ha estado revisando activamente sus correos electrónicos y su teléfono en busca de una invitación, y que está en la mejor forma de su vida, entrenando más en el gimnasio. El dos veces miembro del Salón de la Fama WWE estará en San Petersburgo para formar parte del Kickoff de Royal Rumble y aseguró que empacará su atuendo luchístico, por si deciden invitarlo por segundo año consecutivo.

“Me estoy estirando ahora mismo, hombre. He estado revisando mi correo electrónico, he estado revisando mi Gmail para ver si llegó la invitación. Pero como dije, estoy en la mejor forma de mi vida. He estado entrenando, he ido al gimnasio con más fuerza que nunca antes. Lo digo en serio, hombre. Lo digo en serio. Entonces, si necesitan un hombre extra, si necesitan que haga esa caminata solo una vez en St. Petersburg, Florida, oh sí, hombre. Estaré listo, dispuesto y capaz de hacer el trabajo, muchachos”.

“Así que mira, estoy de guardia. Recibí mis mensajes de texto. Ni siquiera aceptaré más mensajes. Si alguien más me envía un mensaje de texto, ni siquiera miraré. Si no tuviera el código de área 203, ni siquiera respondería. Así que mira aquí, estoy disponible. Estaré en la ciudad para el show previo. Una cosa sobre el luchador es que siempre se asegura de llevar consigo su bolsa extra. Así que mira, las medias blancas, las botas blancas, estarán en la bolsa. Así que mira, hombre, WWE, el chico está listo”.

“No te duermas con San Petersburgo, Florida, y tu chico Booker T saliendo al ring solo una vez más. Tengo mi teléfono, estoy revisando mis correos electrónicos y los reviso dos veces porque tu chico quiere otra oportunidad. Sólo digo.»

Habrá que esperar y ver si Booker T competirá en el Royal Rumble de este año, ya que los fanáticos lo recibieron bien durante la edición del año pasado.