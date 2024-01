R-Truth y sus perspectivas del Royal Rumble 2024

Royal Rumble 2024 se llevará a cabo en el Tropicana Field de Florida este sábado, y realmente hay mucho misterio en torno a lo que podría suceder en el evento. Con solo cuatro luchas confirmadas (incluyendo las dos batallas campales) y con apenas 8 hombres y 4 mujeres confirmados para los combates de treinta personas, deja un espacio muy abierto a alguna sorpresa que pueda surgir, o quizás algún esperado regreso, justo al inicio de la ruta hacia WrestleMania 40.

► R-Truth espera que The Judgment Day triunfe en Royal Rumble

Fightful entrevistó recientemente a R-Truth, quien ha estado intentando ganarse The Judgment Day en las últimas semanas, y este expresó sus expectativas de cara a Royal Rumble, agregando que el equipo se siente bien de cara al evento, aunque no sabemos a ciencia cierta si el resto de The Judgment Day coincide con el veterano.

«Me siento muy bien, hombre. Me siento bien. El equipo se siente bien. El equipo se ve bien. Creo que el Royal Rumble será un evento premium del tipo de The Judgment Day«.

De The Judgment Day, solo Damian Priest está confirmado que participará en el Royal Rumble de treinta hombres este fin de semana; no obstante, su preparación no resultó como esperaba, ya que perdió en el estelar del reciente Monday Night Raw ante Drew McIntyre, debido a una interferencia provocada por R-Truth durante el encuentro.

Por el momento, no está claro si el resto de miembros de The Judgment Day, Finn Bálor, Dominik Mysterio y JD McDonagh participarán en el Rumble varonil; tampoco se ha confirmado la participación de R-Truth, por lo que podríamos ver un avance de esta historia durante el evento de este sábado.

Recordemos que R-Truth regresó a WWE en Survivor Series 2023, y recientemente se dijo a sí mismo que era miembro de The Judgment Day, aunque no ha sido formalmente aceptado. No obstante, las ocurrencias de Truth le han permitido a WWE lanzar una nueva mercadería, la cual se ha vendido como «pan caliente».