Mientras evalúa sus opciones fuera de WWE, Shelton Benjamin explica por qué Gunther le recuerda a Randy Orton en su reciente entrevista en The Kurt Angle Show, la misma en que también recordaba el día en que venció a Triple H en Raw porque la empresa tenía la intención de convertirlo en una estrella.

► «Gunther me recuerda a Randy Orton»

«Estábamos en programas diferentes, así que realmente nunca tuve la oportunidad de trabajar con él. Estuve con él, nos conocimos y charlamos, y parece ser un tipo realmente genial. De alguna manera, me recuerda a Randy [Randy Orton], para ser honesto. Solo en su actitud, sus movimientos e incluso su constitución física, hasta cierto punto.

«La primera vez que vi a Gunther, tenía como cien libras más y no le vi el atractivo, pero no he visto el atractivo en muchas personas que resultaron ser fenomenales. Cuando finalmente llegó a la WWE y empezó a perder peso, comienzas a darte cuenta de que este tipo está subiendo de nivel para poder pertenecer aquí. Lo que han hecho con él, lo que ha logrado, su apariencia es sacada directamente de un cómic. Parece el papel. No lo conozco lo suficiente como para comentar sobre su personalidad, pero siempre ha sido lo suficientemente amable y amistoso, y creo que está haciendo un trabajo fenomenal.

«Sí, siento que necesito ir y poner fin a ese reinado de campeonato, pero eso es otra historia [risas]. Lo que está haciendo es genial, pero en la década de 2010, todavía erael hombre. No me pueden quitar eso. Soy el campeón intercontinental más prolongado de la década de 2010. Vívelo, ódialo, enójate, solo hay una cosa que puedes hacer y es lidiar con ello».

La comparación entre los dos luchadores no es nada nuevo y el año pasado «The Ring General» contestaba así:

«Me trajo algo de alegría esa comparación. Gracias por esa comparación. Creo que Randy es uno de los mejores de todos los tiempos, así que es muy halagador (…)».