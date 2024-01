Shelton Benjamin continúa evaluando sus opciones

Shelton Benjamin, quien estuvo entre la última tanda de despidos de la WWE en septiembre del año pasado y se convirtió en agente libre en diciembre de 2023. No ha luchado desde entonces, y en general, su participación dentro de la WWE había sido bastante limitada en el último año.

► Shelton Benjamin ha recibido varias ofertas

Ya como agente libre, Shelton Benjamin apareció en el reciente The Kurt Angle Show, donde le comentó al anfitrión, Kurt Angle, que está sopesando sus opciones y tomándose su tiempo para decidir el próximo movimiento en su carrera. Mencionó que ha recibido algunas ofertas y oportunidades pero aún no se ha comprometido con nada importante. Benjamin expresó su deseo de divertirse y ganar dinero en sus esfuerzos de lucha libre. Enfatizó que no busca hacerse un nombre, ya que ya se lo ha ganado en las más de dos décadas de su carrera, sino que quiere estar en un lugar donde sea apreciado, destacado y pueda disfrutar.

«Para ser honesto, no lo sé. Todavía estoy sopesando opciones. Me han llamado a la puerta aquí y allá. No tengo compromisos, nada importante que anunciar aparte de algunas fechas independientes y muchas sesiones de autógrafos. Me he tomado mi tiempo para decidir qué quiero hacer a continuación. Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero divertirme. Si no vale la pena, quiero divertirme y ganar dinero, si no vale la pena, simplemente no quiero hacerlo. No estoy tratando de construirme un nombre, tengo un nombre, pero quiero estar donde me aprecien y me destaquen y pueda divertirme un poco. Nunca he tenido el complejo de superestrella de ‘tengo que hacer esto’. No, el 10 de enero cumplí 24 años en el negocio, y he sido extremadamente afortunado con las lesiones y la vida familiar de que todavía puedo salir y trabajar con los mejores. Simplemente no estoy seguro de dónde estará eso en este momento. Estoy tomando opciones por todos lados”.