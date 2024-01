Hace un año calificamos el 2022 de estrambótico. Quizás haya que inventar nuevos adjetivos para analizar 2023. Así que, continuando con la tradición recuperada hace 12 meses, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año que acaba de terminar en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, nos ceñiremos, como hace un año, a 11 categorías: Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el «deportivo». Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

► Lucha del 2023:

Will Ospreay (c) vs. Kenny Omega por el Campeonato de los Estados Unidos IWGP, Wrestle Kingdom 17

La industria luchística puede haber cambiado radicalmente en el último lustro; haber visto el nacimiento de AEW, el regreso de CM Punk o la jubilación de Vince McMahon. Pero dos axiomas permanecen inmutables: NJPW es la Meca de las grandes luchas y nadie como Kenny Omega sabe conjuntarlas. Aquí, «The Best Bout Machine» y su sucesor, Will Ospreay, quien protagonizaría el mejor año de su carrera y uno de los mejores de la historia en cuanto a desempeño sobre el ring, coincidieron por primera vez de forma individual bajo los focos del «King of Sports». Y cuando todos esperaban un duelo atlético o primordialmente técnico, Omega y Ospreay ofrecieron pura y cruda violencia, recuperando la faceta más «Cleaner» del canadiense. Ni llevábamos una semana del 2023 y ya teníamos lucha del año.

Menciones honoríficas:

Titán (c) vs. Máscara Dorada 2.0 por el Campeonato Mundial de Peso Welter CMLL; Noche de Campeones — Los dos mejores talentos del CMLL en 2023 como estelar de una igualmente fantástica velada desde una Arena México a rebosar. Imposible mostrar estampa más representativa del arte del pancracio en estos días a quien quiera hacerse adepto.

Los dos mejores talentos del CMLL en 2023 como estelar de una igualmente fantástica velada desde una Arena México a rebosar. Imposible mostrar estampa más representativa del arte del pancracio en estos días a quien quiera hacerse adepto. MJF (c) vs. Bryan Danielson, Iron Man de 60 minutos por el Campeonato Mundial AEW; Revolution — Sus implicados consiguieron que un duelo de este tipo careciera de un sólo momento «WC» a lo largo de su hora y cinco minutos de duración ¿El mejor Iron Man de la historia? Cuanto menos, el peor para quienes sufren incontinencia urinaria.

Sus implicados consiguieron que un duelo de este tipo careciera de un sólo momento «WC» a lo largo de su hora y cinco minutos de duración ¿El mejor Iron Man de la historia? Cuanto menos, el peor para quienes sufren incontinencia urinaria. Kenny Omega (c) vs. Will Ospreay por el Campeonato de los Estados Unidos IWGP; AEWxNJPW: Forbidden Door — Cual Terminator 2 del díptico, segunda parte más ambiciosa, aunque también más excesiva, pero igualmente brillante (esos falsos finales…) y que sirvió de redención para «The Assassin», a partir de aquí imparable durante el resto del año.

