SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2023 | Programador del Año

Si el año pasado calificamos el 2022 de estrambótico, quizás haya que inventar nuevos adjetivos para analizar 2023. Así que, continuando con la tradición recuperada hace 12 meses, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año que acaba de terminar en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, nos ceñiremos, como hace un año, a 11 categorías: Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

► Programador del 2023: Triple H

Que WWE muestre una candencia sin precedentes en la «PG Era» y venda 2023 como su año más exitoso no debe ser sólo por el frenesí pospandémico y la inercia del trabajo de Vince McMahon. Y es que precisamente el rupturismo respecto al libro de estilo del otrora mandamás supone la principal baza para Triple H, ya mostrado durante 2022, con decisiones creativas, combates y regresos aún mejores, traducidos, he ahí la clave, en réditos, tanto en forma de ratings (sustancial el impulso a Raw) como en venta de boletos y seguimiento de los eventos premium, que, por otra parte, han gozado de una internacionalidad digna de tiempos pretéritos. El culebrón samoano de The Bloodline, el reinado de Gunther o el regreso de CM Punk son ya historia viva de WWE y se dieron con «The Game» al frente de la compañía.

Menciones honoríficas:

Shawn Michaels — Cierto que veníamos de la horrible versión 2.0 de NXT, pero desde que «The Showstopper» ejerce de «booker» del territorio de desarrollo de WWE, este vive una suerte de nueva «Golden Era» , con la diferencia de que, ahora sí, se forjan futuras estrellas.

— Cierto que veníamos de la horrible versión 2.0 de NXT, pero desde que «The Showstopper» ejerce de este vive una suerte de nueva , con la diferencia de que, ahora sí, se forjan futuras estrellas. Tony Khan — En 2022, SÚPER LUCHAS escogió a Khan como Programador del Año. En 2023, la percepción de que es más un matchmaker que un booker ha pesado sobre él. Con todo, AEW no deja de crecer, en buena parte, por la ambición de Khan .

— En 2022, SÚPER LUCHAS escogió a Khan como En 2023, la percepción de que ha pesado sobre él. Con todo, en buena parte, . Departamento de programación del CMLL — Conformado por exluchadores y por el réferi Güero Noriega, este particular «think tank» está detrás de la gran salud que presenta el producto, gracias al apoyo que han tenido por parte de Julio César Rivera, quien fue la mente creativa en Promo Azteca. Esto se ha traducido en un producto más consistente y con lógica, además de que por fin se están forjando nuevas estrellas y no sólo se producen luchadores al por mayor.

