Cody Rhodes buscará cerrar su historia en 2024, lo que no pudo hacer en 2023, pero se marca de plazo hasta 2025. Acaba de confirmarse, junto a Bianca Belair y Rhea Ripley, que estará en la portada del WWE 2K24 y hablando de ello en Sports Illustrated adelanta que si no ha cerrado su historia para el WWE 2K25 entonces no lo merece.

► La historia de Cody Rhodes

«Lo pongo a la par con ganar el Royal Rumble, lo pongo a la par con encabezar WrestleMania 39. Quiero llegar tan lejos como pueda, y agregar la portada del 2K24 significa mucho. Esta carrera ha sido como una experiencia fuera del cuerpo. Todos los días, algo está sucediendo. Ahora estar en la portada del juego 2K24 es fuera de este mundo. ¿Cómo se siente estar en la portada de WWE 2K24? Solía ir a estas arenas donde era un luchador de menor o medio cartel. Es diferente ahora. Los puestos de mercancía están vendiendo cosas de ‘American Nightmare’. Siempre apunto a lo más alto, pero no siempre lo logras. Esta vez, aterricé. De nuevo, estos son los tipos de cosas en las que piensas cuando eres un niño soñando con ser luchador. Quieres estar en WrestleMania, quieres estar en Monday Night Raw. Esto es un sueño. Es eso lo que se siente. No quiero que termine

«Soy un gran aficionado a la historia. Las cosas multijugador son maravillosas, pero me encanta la historia, y por eso estoy tan emocionado por WWE 2K24. Es WrestleMania 40, 40 años de historia. Esa no es solo mi historia, es la historia de Steve Austin. La historia de Hulk Hogan. La historia de Andre The Giant. La historia de Roman Reigns. Podemos sumergirnos en todas esas historias

«El elemento más emocionante de ‘terminar la historia’ y llevarlo a 2K24 es que todo está sucediendo en tiempo real. Estuve en un ring de WrestleMania 39 básicamente replicando el momento más triste que he tenido en mi carrera. De una manera salvaje, también fue increíblemente gratificante. Tuve la oportunidad de hacer la entrada y ser el evento principal de un WrestleMania. Aún así, tienes que ganar. Ese es todo el punto. Eso es lo que está sucediendo en tiempo real.

«WrestleMania 39, no quiero decir que me achiqué bajo las luces, pero me golpeó más fuerte que a Roman Reigns. Roman ya ha estado en esos eventos principales antes. Si acaso, me motivó aún más. No se trata solo de estar en el evento principal. No se trata de estar feliz de hacer la entrada. Tienes que ganar. Si no he terminado la historia para WWE 2K25, no me traigan de vuelta para el comercial, no me pongan en la portada, no me pongan en ningún lado. No lo mereceré. Pero es divertido que esto esté sucediendo en tiempo real, y todos podemos experimentarlo juntos».